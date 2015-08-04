План розбудови інституційної спроможності, підготовлений консорціумом міжнародних експертів, що залучені Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) для імплементації Проекту «Консультування щодо регуляторних змін в фармацевтичному секторі України» ЄБРР