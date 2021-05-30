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Накази, що вводять у дію рішення оперативного штабу МОЗ України щодо вакцинації від COVID-19

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  • Наказ МОЗ України від 30.05.2021 № 1057 Про введення в дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації (завантажити).
  • Наказ МОЗ України 31.05.2021 № 1062 Про введення в дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації (завантажити).
  • Наказ МОЗ України 22.06.2021 № 1253 Про введення в дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації (завантажити).
  • Наказ МОЗ України 15.07.2021 № 1455 Про введення в дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації (завантажити) з додатком.
  • Наказ МОЗ України 17.07.2021 № 1476 Про введення в дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації (завантажити) з додатком.
  • Наказ МОЗ України 17.07.2021 № 1477 Про введення в дію Рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації (завантажити) з додатком.

 