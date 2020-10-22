Пошук
Інформація про COVID-19
Контакт-центр МОЗ з питань COVID-19
0 800 60 20 19
для людей з порушенням зору
Інформація про COVID-19
Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Комітет з програмних питань

Категорії

  1. Положення про комітет з програмних питань

  2. Склад Комітету з програмних питань

  1. Протокол Комітету від 12 лютого 2016 року

  2. Рішення Комітету від 23 червня 2016 року

  3. Рішення Комітету від 9 вересня 2016 року

  4. Рішення Комітету від 8 червня 2017 року

  5. Рішення Комітету від 7 липня 2017 року

  6. Протокол Комітету від 17 липня 2017 року

  7. Рішення Комітету від 4 серпня 2017 року

  8. Рішення Комітету від 15 вересня 2017 року

  9. Рішення Комітету від 23 січня 2018 року

  10. Рішення Комітету від 1 червня 2018 року

  11. Рішення Комітету від 3 липня 2018 року

  12. Рішення Комітету від 10 серпня 2018 року

  13. Рішення Комітету від 12 жовтня 2018 року

  14. Протокол Комітету від 12 березня 2019 року

  15. Протокол Комітету від 7 травня 2019 року

  16. Протокол Комітету від 20 червня 2019 року

  17. Протокол Комiтету вiд 08 серпня 2019 року

  18. Протокол Комiтету вiд 19 вересня 2019 року

  19. Протокол Комiтету вiд 05 листопада 2019 року

  20. Протокол Комiтету вiд 27 листопада 2019 року

  21. Протокол Комiтету вiд 31 сiчня 2020 року

  22. Протокол Комiтету вiд 04 лютого 2020 року

  23. Протокол Комiтету вiд 16 червня 2020 року

  24. Протокол Комiтету вiд 21липня 2020 року

  25. Протокол Комiтету вiд 12 жовтня 2020 року