Комітет з програмних питань

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Протокол Комітету від 12 лютого 2016 року
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Рішення Комітету від 23 червня 2016 року
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Рішення Комітету від 9 вересня 2016 року
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Рішення Комітету від 8 червня 2017 року
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Рішення Комітету від 7 липня 2017 року
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Протокол Комітету від 17 липня 2017 року
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Рішення Комітету від 4 серпня 2017 року
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Рішення Комітету від 15 вересня 2017 року
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Рішення Комітету від 23 січня 2018 року
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Рішення Комітету від 1 червня 2018 року
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Рішення Комітету від 3 липня 2018 року
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Рішення Комітету від 10 серпня 2018 року
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Рішення Комітету від 12 жовтня 2018 року
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Протокол Комітету від 12 березня 2019 року
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Протокол Комітету від 7 травня 2019 року
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Протокол Комітету від 20 червня 2019 року
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Протокол Комiтету вiд 08 серпня 2019 року
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Протокол Комiтету вiд 19 вересня 2019 року
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Протокол Комiтету вiд 05 листопада 2019 року
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Протокол Комiтету вiд 27 листопада 2019 року
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Протокол Комiтету вiд 31 сiчня 2020 року
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Протокол Комiтету вiд 04 лютого 2020 року
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Протокол Комiтету вiд 16 червня 2020 року
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Протокол Комiтету вiд 21липня 2020 року
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Протокол Комiтету вiд 12 жовтня 2020 року