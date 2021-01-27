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Міністр охорони здоров’я України –

голова Національної ради з питань протидії туберкульозу та

ВІЛ-інфекції/СНІДу

М. В. СТЕПАНОВ

«27» січня 2021 року

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Національної ради з питань протидії

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

 

СТЕПАНОВ Максим Володимирович
  • Міністр охорони здоров’я України – голова Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

ЛАЗЕБНА  Марина Володимирівна
  • Міністр соціальної політики України, заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

ШЕРЕМБЕЙ Дмитро Олегович
  • представник громадських організацій людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, голова Координаційної ради благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (за згодою);

ЛИХОТОП Ростислав Йосипович
  • заступник завідуючого відділом з питань зайнятості населення, заробітної плати та соціального діалогу Управління соціальної політики Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України;

КОВАЛЬЧУК  Тетяна Іванівна
  • заступник Міністра внутрішніх справ України;

ДЯДЮРА Ігор Григорович
  • заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

ПОПАТЕНКО Марина Миколаївна
  • заступник Міністра молоді та спорту України;

ЄРМОЛИЧЕВ Роман Володимирович
  • заступник Міністра фінансів України;

ЛЯШКО Віктор Кирилович

 

  • заступник Міністра охорони здоров’я України – головний державний санітарний лікар України;

 

ВИСОЦЬКА Олена Володимирівна
  • заступник Міністра юстиції України;

БУЛАХ Лада Валентинівна
  • народний депутат України, голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (за згодою);

СТЕПАНЕНКО Олена Анатоліївна
  • представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав (за згодою);

ХАЛІК Сергій Вікторович
  • заступник Командувача Медичних сил Збройних Сил України;

КОЛБАСА   Руслан Сергійович
  • Генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України;

ФІЦАЙЛО Світлана Сергіївна
  • заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

ГОЛОВАНЧУК  Інна Олександрівна
  • заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

ДМИТРІЄВ  Сергій Володимирович
  • виконавчий секретар Комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (за згодою);

ШЕВЧЕНКО Петро Васильович
  • голова Федерації професійних спілок Черкаської області (за згодою);

 

РОДИНА Роман Анатолійович
  • завідувач відділу епіднагляду за інфекційними хворобами державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою);

СИМОНЕНКО Володимир Євгенович  
  • член Ради Федерації роботодавців України, голова Української Федерації роботодавців охорони здоров’я (за згодою);

ПОГОРІЛА Зоя Олександрівна
  • координатор, департамент охорони здоров’я та опіки Національного комітету Товариства Червоного Хреста України (за згодою);

ЛУБРАНІ Оснат
  • координатор системи Організації Об’єднаних Націй в Україні (за згодою);

МОРІ Ларіса
  • заступник директора Відділу програм з охорони здоров’я Регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Білорусі та Молдові (за згодою);

КУЧЕРУК Олена Василівна
  • представник міжнародних неурядових організацій, менеджер програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження» (за згодою);

ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович
  • представник Українського союзу промисловців і підприємців, проректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (за згодою);

ФЕЩЕНКО Юрій Іванович
  • директор Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології  ім.  Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України» (за згодою);

ДАНИЛЕНКО Олександр Юрійович
  • заступник голови Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад (за згодою);

 

НЕСВАТ Наталія Андріївна
  • представник громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом, голова правління благодійної організації «Від серця до серця» (за згодою);

ДМИТРІЄВ Сергій Євгенович
  • представник громадських організацій людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, член Координаційної ради благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою);

БАСЕНКО Антон Ігорович
  • представник громадських організацій, які представляють інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків, голова правління Всеукраїнського об’єднання людей з наркозалежністю «ВОЛНА» (за згодою);

ІСАЄВА Наталія Сергіївна
  • представник громадських організацій, які представляють інтереси осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, директор благодійної організації «Легалайф-Україна» (за згодою);

ЧЕРНИШЕВ Андрій Віталійович
  • представник громадських організацій, які представляють інтереси чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, керівник департаменту адвокації та зовнішніх зв’язків громадської організації «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» (за згодою);

СТРИЖАК  Олена Віталіївна
  • представник громадських організацій, які представляють інтереси жінок, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, голова правління благодійної організації «Позитивні жінки» (за згодою);

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Олексій Семенович
  • представник громадських організацій, які представляють інтереси осіб, які утримуються в установах виконання покарань, звільнених від відбування покарань у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, голова правління благодійної організації «ВІЛЬНА ЗОНА» (за згодою);

ДОМАНІ Анастасія Єва Василівна
  • представниця громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси трансгендерних людей, виконавча директорка громадської організації «Когорта» (за згодою);

 

ЄРЕМЕНКО Ірина Володимирівна
  • представник громадських організацій, які представляють інтереси внутрішньо переміщених осіб, член Донецької обласної Ліги соціальних працівників, директор Луганського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою);

БОНДАРЕНКО Анатолій Матвійович
  • представник громадських організацій, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, президент Всеукраїнської благодійної організації «Час життя плюс» (за згодою);

КУВШИНОВА Євгенія Валентинівна
  • представник громадських організацій, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, виконавчий директор Всеукраїнської благодійної організації «Конвіктус» (за згодою);

ПАНФІЛОВА Яна Віталіївна
  • представник молодіжних громадських організацій, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, голова правління благодійної організації «Об’єднання підлітків та молоді «Тінерджайзер» (за згодою);

КЛИМЕНКО Ольга Анатоліївна
  • представник громадських організацій, які працюють у сфері протидії туберкульозу, голова правління благодійної організації «TBpeopleUkraine» (за згодою).

 