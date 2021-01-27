Персональний склад

|
СТЕПАНОВ Максим Володимирович
|
- Міністр охорони здоров’я України – голова Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
|
ЛАЗЕБНА Марина Володимирівна
|
- Міністр соціальної політики України, заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
|
ШЕРЕМБЕЙ Дмитро Олегович
|
- представник громадських організацій людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, голова Координаційної ради благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», заступник голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (за згодою);
|
ЛИХОТОП Ростислав Йосипович
|
- заступник завідуючого відділом з питань зайнятості населення, заробітної плати та соціального діалогу Управління соціальної політики Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України;
|
КОВАЛЬЧУК Тетяна Іванівна
|
- заступник Міністра внутрішніх справ України;
|
ДЯДЮРА Ігор Григорович
|
- заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
|
ПОПАТЕНКО Марина Миколаївна
|
- заступник Міністра молоді та спорту України;
|
ЄРМОЛИЧЕВ Роман Володимирович
|
- заступник Міністра фінансів України;
|
ЛЯШКО Віктор Кирилович
|
- заступник Міністра охорони здоров’я України – головний державний санітарний лікар України;
|
ВИСОЦЬКА Олена Володимирівна
|
- заступник Міністра юстиції України;
|
БУЛАХ Лада Валентинівна
|
- народний депутат України, голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (за згодою);
|
СТЕПАНЕНКО Олена Анатоліївна
|
- представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав (за згодою);
|
ХАЛІК Сергій Вікторович
|
- заступник Командувача Медичних сил Збройних Сил України;
|
КОЛБАСА Руслан Сергійович
|
- Генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України;
|
ФІЦАЙЛО Світлана Сергіївна
|
- заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;
|
ГОЛОВАНЧУК Інна Олександрівна
|
- заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
|
ДМИТРІЄВ Сергій Володимирович
|
- виконавчий секретар Комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (за згодою);
|
ШЕВЧЕНКО Петро Васильович
|
- голова Федерації професійних спілок Черкаської області (за згодою);
|
РОДИНА Роман Анатолійович
|
- завідувач відділу епіднагляду за інфекційними хворобами державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою);
|
СИМОНЕНКО Володимир Євгенович
|
- член Ради Федерації роботодавців України, голова Української Федерації роботодавців охорони здоров’я (за згодою);
|
ПОГОРІЛА Зоя Олександрівна
|
- координатор, департамент охорони здоров’я та опіки Національного комітету Товариства Червоного Хреста України (за згодою);
|
ЛУБРАНІ Оснат
|
- координатор системи Організації Об’єднаних Націй в Україні (за згодою);
|
МОРІ Ларіса
|
- заступник директора Відділу програм з охорони здоров’я Регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, Білорусі та Молдові (за згодою);
|
КУЧЕРУК Олена Василівна
|
- представник міжнародних неурядових організацій, менеджер програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження» (за згодою);
|
ТОЛСТАНОВ Олександр Костянтинович
|
- представник Українського союзу промисловців і підприємців, проректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (за згодою);
|
ФЕЩЕНКО Юрій Іванович
|
- директор Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України» (за згодою);
|
ДАНИЛЕНКО Олександр Юрійович
|
- заступник голови Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад (за згодою);
|
НЕСВАТ Наталія Андріївна
|
- представник громадських організацій людей, які живуть з туберкульозом, голова правління благодійної організації «Від серця до серця» (за згодою);
|
ДМИТРІЄВ Сергій Євгенович
|
- представник громадських організацій людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, член Координаційної ради благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» (за згодою);
|
БАСЕНКО Антон Ігорович
|
- представник громадських організацій, які представляють інтереси споживачів ін’єкційних наркотиків, голова правління Всеукраїнського об’єднання людей з наркозалежністю «ВОЛНА» (за згодою);
|
ІСАЄВА Наталія Сергіївна
|
- представник громадських організацій, які представляють інтереси осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду, директор благодійної організації «Легалайф-Україна» (за згодою);
|
ЧЕРНИШЕВ Андрій Віталійович
|
- представник громадських організацій, які представляють інтереси чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками, керівник департаменту адвокації та зовнішніх зв’язків громадської організації «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» (за згодою);
|
СТРИЖАК Олена Віталіївна
|
- представник громадських організацій, які представляють інтереси жінок, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, голова правління благодійної організації «Позитивні жінки» (за згодою);
|
ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Олексій Семенович
|
- представник громадських організацій, які представляють інтереси осіб, які утримуються в установах виконання покарань, звільнених від відбування покарань у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, голова правління благодійної організації «ВІЛЬНА ЗОНА» (за згодою);
|
ДОМАНІ Анастасія Єва Василівна
|
- представниця громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси трансгендерних людей, виконавча директорка громадської організації «Когорта» (за згодою);
|
ЄРЕМЕНКО Ірина Володимирівна
|
- представник громадських організацій, які представляють інтереси внутрішньо переміщених осіб, член Донецької обласної Ліги соціальних працівників, директор Луганського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою);
|
БОНДАРЕНКО Анатолій Матвійович
|
- представник громадських організацій, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, президент Всеукраїнської благодійної організації «Час життя плюс» (за згодою);
|
КУВШИНОВА Євгенія Валентинівна
|
- представник громадських організацій, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, виконавчий директор Всеукраїнської благодійної організації «Конвіктус» (за згодою);
|
ПАНФІЛОВА Яна Віталіївна
|
- представник молодіжних громадських організацій, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, голова правління благодійної організації «Об’єднання підлітків та молоді «Тінерджайзер» (за згодою);
|
КЛИМЕНКО Ольга Анатоліївна
|
- представник громадських організацій, які працюють у сфері протидії туберкульозу, голова правління благодійної організації «TBpeopleUkraine» (за згодою).