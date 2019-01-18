ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР КАНДИДАТУР

ДО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ

ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДу

Міністерство охорони здоров'я України на виконання функції секретаріату Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада) інформує про збір пропозицій щодо кандидатур до складу Національної ради, за наступними квотами:

представник громадських об’єднань та благодійних організацій, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу; представник громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси внутрішньо переміщених осіб; представник громадських об’єднань та благодійних організацій, які представляють інтереси учасників операції Об’єднаних сил та антитерористичної операції.

Національна рада утворена та діє на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 926 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу» з метою забезпечення міжвідомчої та міжсекторальної координації у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України забезпечує виконання ним функції національного координатора з виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

Відповідно до Регламенту Національної ради групи зацікавлених від неурядового сектору мають надати до Секретаріату Національної ради копії документів, що підтверджують їх юридичний статус згідно з чинним законодавством України, а також забезпечити відкрите та прозоре обрання свого представника (в разі потреби його альтерната/заступника) з числа організацій та об’єднань, які виявили бажання та взяли на себе зобов'язання щодо координації спільних заходів у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Враховуючи зазначене, звертаємося до зацікавлених неурядових організацій з проханням організувати відповідні заходи та надати до МОЗ України відповідні матеріали, які документально підтверджують прозоре прийняття рішення про делегування представника сектору до складу Національної ради.

Під час організації та проведення процедури обрання кандидатури до складу Національної ради просимо керуватися Порядком ротації членів Національної ради та вимогами, викладеними у пункті 6 регламенту Національної ради, а саме:

«Документальне підтвердження щодо прозорого прийняття рішення про делегування повноважень представникові зацікавленої виборчої групи (в разі потреби його заступнику/альтернату) надається до Секретаріату Ради разом із супровідним листом організації, яка здійснювала організаційний супровід виборів, та повинно містити:

регламент, положення або будь-який інший статутний документ, який визначає: вимоги та функції комітету (ініціативної групи) з організації виборів в межах сектору/спільноти,

календарний план та етапи проведення виборів, порядок висування кандидатів (самовисування, делегування),

оголошення про конкурс та канали поширення інформації для забезпечення прозорості та максимального залучення в межах сектору/спільноти,

технічне завдання з критеріями вимог до кандидата, делегованого в Раду від сектору/спільноти згідно з формою, яка додається до Регламенту,

критерії та вимоги до суб’єктів голосування (юридичні особи/чинні члени/асоційовані члени), що мають право голосувати за представника сектору/спільноти,

на вибір – інструмент та процедура проведення онлайн виборів або процедура проведення офлайн виборів, модель голосування (прямі/непрямі вибори, таємне голосування, відкрите голосування),

метод підрахунку голосів (кворум, рейтинг, електронні інструменти),

метод та канали комунікації, що інформують сектор/спільноту про результати виборів, умови та обмеження ротації,

підстави для дострокового припинення повноважень та перевиборів;

протокол(и) з результатами голосування в межах сектору/спільноти з обрання представника та заступника/альтерната;

інформація про кандидата та його заступника/альтерната обраних в Раду від сектору/спільноти: резюме, заява про ознайомлення з Політикою врегулювання конфлікту інтересів, мотиваційний лист;

комунікаційний план взаємодії кандидата з сектором/спільнотою.

статут організації, яка подає документи.

Усі вибори мають проводитися своєчасно в рамках прозорого, інклюзивного, демократичного та задокументованого процесу, який передбачає такі етапи організації та проведення виборів всередині виборчих груп:

1. Підготовка до проведення виборів (створення організаційних комітетів, робочих, ініціативних груп).

2. Оголошення про початок виборів.

3. Реєстрація кандидатів у члени Ради/ заступники.

4. Реєстрація виборців для голосування.

5. Публікація списку кандидатур у члени Ради/ заступники.

6. Голосування за кандидатури у члени Ради/заступники.

7. Публікація результатів голосування на основі підтверджуючої документації.

Результати виборів усередині виборчої групи оформлюються протоколом, який повинен містити короткий опис процесу виборів, кількість голосуючих виборців, кількість організацій/груп, які представляють виборці, список кандидатур, кількість голосів поданих за кожну кандидатуру, кількість не прийнятих до підрахунку голосів (бюлетенів/ форм) через їх неправильне заповнення, інформацію про участь незалежних спостерігачів, сформульоване рішення про обрані кандидатури у члени Ради та заступника.».

Контактні особи – Короєва Ірина Миколаївна, тел.: 066 086-50-66 ([email protected]), Кравець Любов Петрівна, тел.: 050 388-44-30 ([email protected]).