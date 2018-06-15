Накази МОЗ

Про Розподіл лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016 рік

Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою раціонального і цільового використання лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016 рік, за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Централізована закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розподіл лікарських засобів для лікування онкологічних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Централізована закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих», що додається.

2. Державному підприємству «Укрмедпостач» МОЗ України (Гайдук Л.В.) забезпечити:

1) прийняття лікарських засобів;

2) своєчасну доставку лікарських засобів згідно з затвердженим цим наказом Розподілом.

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), обласних державних адміністрацій та Національного інституту раку забезпечити, у разі отримання лікарських засобів:

1) персональну відповідальність за збереження та раціональне використання лікарських засобів;

2) подання щомісяця до Державного підприємства «Укрмедпостач» МОЗ України актів списання лікарських засобів у термін до 06 числа місяця, наступного за звітним.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції О. Стефанишину.