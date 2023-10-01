Онлайн-навчання
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Кращі практики управління медичним закладом
Онлайн курс “Кращі практики управління медичним закладом” - це партнерський курс Академії Національної служби здоров’я України та Проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я», який спрямований вивести вас та ваш медичний заклад на новий рівень. Курс поєднує в собі сучасні практики та інструменти, що допомагають робити медичні заклади успішними. За допомогою курсу ви зможете розвинути основні компетенції, якими мають володіти лідери в охороні здоров’я, а саме:
- менеджмент та лідерство;
- ефективна комунікація;
- фінансовий менеджмент;
- пацієнтоорієнтованість;
- управління якістю.
Захист персональних даних при роботі з електронною системою охорони здоров’я
Онлайн-курс “Захист персональних даних при роботі з електронною системою охорони здоров’я” створено Національною службою здоров’я України та Державним підприємством «Електронне здоров’я» у співпраці з Проектом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». Створюючи курс, ми хотіли сформувати у слухачів комплексне уявлення про права пацієнтів щодо захисту їх персональних та медичних даних, про відповідальність медичних працівників у забезпеченні цих прав, а також закласти базові навички роботи з цифровими технологіями Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) з точки зору забезпечення захисту персональних даних пацієнтів.
Менеджмент медичного підприємства
Онлайн курс "Менеджмент медичного підприємства" скерований на розвиток управлінських навичок керівників лікарень, очільників департаментів охорони здоров’я та керівників закладів первинної медичної допомоги який охоплює такі напрямки:
- Принципи функціонування системи охорони здоров'я,
- Загальні засади медичного менеджменту,
- Управління кадрами та фінансами в медичному підприємстві,
- Організаційне лідерство, етика та комунікація.
Антикризовий курс для медичних менеджерів
Антикризовий курс для медичних менеджерів це онлайн курс, який допоможе навчити формування нових рішень та підходів за часів кризи в управлінні медичним закладом. Курс розраховано на медичних директорів та їх заступників, завідувачів відділень спеціалізованих лікарень та керівників центрів первинної допомоги та амбулаторій.
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
Навчальний посібник «Ефективні комунікації закладів охорони здоров’я» створено на основі матеріалів онлайн курсу, якій розміщено на платформі Академії Національної служби здоров’я України. Посібник призначений передусім для фахівців, які відповідають за комунікації, а також для керівництва медичних закладів і всіх, хто цікавиться сучасними комунікаціями та впровадженням медичної реформи.
Видання допоможе побудувати системні внутрішні та зовнішні комунікації у закладі охорони здоров’я, а також дозволить отримати базові знання з брендингу, дизайну, копірайтингу, редагування, роботи в соцмережах і взаємодії з медіа.
Посилання на онлайн курс «Ефективні комунікації закладів охорони здоров’я»
Навчальний посібник «Ефективні комунікації закладів охорони здоров’я»