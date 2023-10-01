Онлайн-навчання

Навчальний посібник «Ефективні комунікації закладів охорони здоров’я» створено на основі матеріалів онлайн курсу, якій розміщено на платформі Академії Національної служби здоров’я України. Посібник призначений передусім для фахівців, які відповідають за комунікації, а також для керівництва медичних закладів і всіх, хто цікавиться сучасними комунікаціями та впровадженням медичної реформи.

Видання допоможе побудувати системні внутрішні та зовнішні комунікації у закладі охорони здоров’я, а також дозволить отримати базові знання з брендингу, дизайну, копірайтингу, редагування, роботи в соцмережах і взаємодії з медіа.

Посилання на онлайн курс «Ефективні комунікації закладів охорони здоров’я»

Навчальний посібник «Ефективні комунікації закладів охорони здоров’я»