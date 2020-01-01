Комунікації
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Навчальний посібник «Ефективні комунікації закладів охорони здоров’я»
Навчальний посібник «Ефективні комунікації закладів охорони здоров’я» створено на основі матеріалів онлайн курсу, якій розміщено на платформі Академії Національної служби здоров’я України. Посібник призначений передусім для фахівців, які відповідають за комунікації, а також для керівництва медичних закладів і всіх, хто цікавиться сучасними комунікаціями та впровадженням медичної реформи.
Видання допоможе побудувати системні внутрішні та зовнішні комунікації у закладі охорони здоров’я, а також дозволить отримати базові знання з брендингу, дизайну, копірайтингу, редагування, роботи в соцмережах і взаємодії з медіа.
Посилання на онлайн курс «Ефективні комунікації закладів охорони здоров’я»
Навчальний посібник «Ефективні комунікації закладів охорони здоров’я»
Кластерні заклади
Методичні рекомендації «Кластерна лікарня: як побудувати ефективні комунікації закладу охорони здоров’я» покликані допомогти керівництву цих медичних закладів, розбудувати комунікаційну спроможність і забезпечити сталі, продуктивні комунікації з пацієнтами та іншими зацікавленими сторонами.
Ці методичні матеріали проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» розробив для кожного типу медичних закладів, враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кращі міжнародні практики та досвід провідних українських медичних установ.
Надкластерні заклади
Методичні рекомендації «Надкластерна лікарня: як побудувати ефективні комунікації закладу охорони здоров’я» покликані допомогти керівництву цих медичних закладів, розбудувати комунікаційну спроможність і забезпечити сталі, продуктивні комунікації з пацієнтами та іншими зацікавленими сторонами.
Ці методичні матеріали проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» розробив для кожного типу медичних закладів, враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кращі міжнародні практики та досвід провідних українських медичних установ.
Загальні лікарні
Методичні рекомендації «Загальна лікарня: як побудувати ефективні комунікації закладу охорони здоров’я» покликані допомогти керівництву цих медичних закладів, розбудувати комунікаційну спроможність і забезпечити сталі, продуктивні комунікації з пацієнтами та іншими зацікавленими сторонами.
Ці методичні матеріали проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» розробив для кожного типу медичних закладів, враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кращі міжнародні практики та досвід провідних українських медичних установ.
Екстрена медична допомога
Методичні рекомендації «Екстрена медична допомога: як побудувати ефективні комунікації закладу охорони здоров’я» покликані допомогти керівництву цих медичних закладів, розбудувати комунікаційну спроможність і забезпечити сталі, продуктивні комунікації з пацієнтами та іншими зацікавленими сторонами.
Ці методичні матеріали проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» розробив для кожного типу медичних закладів, враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кращі міжнародні практики та досвід провідних українських медичних установ.
Первинна медична допомога
Методичні рекомендації «Первинна медична допомога: як побудувати ефективні комунікації закладу охорони здоров’я» покликані допомогти керівництву цих медичних закладів, розбудувати комунікаційну спроможність і забезпечити сталі, продуктивні комунікації з пацієнтами та іншими зацікавленими сторонами.
Ці методичні матеріали проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» розробив для кожного типу медичних закладів, враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кращі міжнародні практики та досвід провідних українських медичних установ.