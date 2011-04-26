Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до низки постанов, якими затверджені технічні регламенти у сфері медичних виробів, що сьогодні діють в Україні. Також Уряд встановив можливість визнання результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредитованими органами, призначеними органами з оцінки відповідності в Україні на період воєнного часу.

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