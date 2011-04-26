Запрошуємо бізнес, волонтерів та благодійників долучитися до збору допомоги для українських лікарень
Наші лікарні цілодобово надають медичну допомогу українцям, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. Однак, у цей непростий час, заклади охорони здоров'я теж потребують підтримки.
Зміни вимог до документів щодо введення і обіг чи експлуатацію медичних виробів на час воєнного стану
Міністерство охорони здоров’я запровадило заходи, які полегшують подолання гуманітарних та оборонних викликів, для ринку медичних виробів.
Кабмін ухвалив низку змін, що спростять процедури реєстрації та обіг лікарських засобів на час воєнного стану
Кабінет Міністрів України ухвалив низку змін до процедур державної реєстрації та перереєстрації лікарських засобів та їх обігу на період дії воєнного стану.
Роз’яснення про застосування наказу МОЗ України від 26.04.2011 № 237
Роз’яснення про застосування наказу МОЗ України від 26.04.2011 № 237 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів» на час воєнного стану в Україні
Кабмін ухвалив зміни, що дозволять скоротити терміни введення в обіг та/або експлуатацію імпортованих медвиробів
Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до низки постанов, якими затверджені технічні регламенти у сфері медичних виробів, що сьогодні діють в Україні. Також Уряд встановив можливість визнання результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредитованими органами, призначеними органами з оцінки відповідності в Україні на період воєнного часу.
МОЗ та ДЕЦ продовжують безперебійно видавати реєстраційні посвідчення на лікарські засоби
Міністерство охорони здоров’я та ДП «Державний експертний центр МОЗ України» опрацювали механізм взаємодії в умовах воєнного часу для продовження безперебійної реєстрації лікарських засобів та видачі паперових версій реєстраційних посвідчень.
Спрощено умови ліцензування для ведення господарської діяльності з медпрактики, виробництва чи торгівлі ліками
Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №314, яка передбачає спрощене ведення господарської діяльності з медичної практики, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), виробництва лікарських засобів (для суб’єктів господарювання, які мають чинну ліцензію на виробництво лікарських засобів) у період дії воєнного стану.
Кабмін оптимізував вимоги до обігу лікарських засобів в Україні на час воєнного стану
Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), які суттєво пом'якшать регуляторне навантаження на суб’єктів господарської діяльності та сприятимуть оптимізації обігу лікарських засобів в Україні на період воєнного стану.
ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, які провадять господарську діяльність з медичної практики!
29 листопада 2023 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 р. № 1034, якою внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 р. № 285