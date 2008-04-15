Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
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Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Адреса: 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26
Телефон: (061) 239-68-90, (061) 239-68-94
Е-mail: [email protected]
Сайт: https://mphu.edu.ua
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет здійснює набір за такими спеціальностями:
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221 Стоматологія, ступінь магістра на основі ПЗСО та НРК5 (скорочений термін)
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222 Медицина, ступінь магістра на основі ПЗСО та НРК5 (скорочений термін)
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224 Технології медичної діагностики та лікування ОПП «Лабораторна діагностика», ступінь бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 (скорочений термін)
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224 Технології медичної діагностики та лікування спеціалізація 224.01 «Лабораторна діагностика» ОПП «Лабораторна діагностика», ступінь магістра на основі НРК6
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226 Фармація, промислова фармація спеціалізація 226.01 Фармація ОПП «Фармація» та ОПП «Технологія парфумерно-косметичних засобів», ступінь магістра на основі ПЗСО та НРК5 (скорочений термін)
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227 Терапія та реабілітація ОПП «Фізична терапія, ерготерапія», ступінь бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 (скорочений термін)
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227 Терапія та реабілітація спеціалізація 227.01 «Фізична терапія» ОПП «Фізична терапія», ступінь магістра на основі НРК6
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228 Педіатрія, ступінь магістра на основі ПЗСО
Обсяги прийому до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету в 2024 році:
Кількість бюджетних місць:
|Спеціальність
|Ступінь
|Кількість місць
|222 Медицина
|магістр
|200
|222 Медицина (скорочений термін навчання)
|магістр
|4
|228 Педіатрія
|магістр
|20
|226 Фармація, промислова фармація (ОП «Фармація»)
|магістр
|50
|221 Стоматологія
|магістр
|7
|227 Терапія та реабілітація (ОП Фізична терапія)
|бакалавр
|70
|227 Терапія та реабілітація (ОП Фізична терапія)
|магістр
|40
|224 Технології медичної діагностики та лікування
|бакалавр
|5
Кількість контрактних місць
|Спеціальність
|Ступінь
|Кількість місць
|222 Медицина
|216
|228 Педіатрія
|30
|221 Стоматологія
|90
|226 Фармація, промислова фармація (226.01 Фармація ОПП «Фармація» (денна))
|125
|
226 Фармація, промислова фармація (226.01 Фармація ОПП «Фармація» (заочна))
|270
|226 Фармація, промислова фармація ОПП «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (денна)
|70
|226 Фармація, промислова фармація ОПП «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (заочна)
|90
|224 Технології медичної діагностики та лікування ОПП «Лабораторна діагностика»
|бакалавр
|40
|224 Технології медичної діагностики та спеціалізація 224.01 «Лабораторна діагностика» ОПП «Лабораторна діагностика»
|магістр
|30
|227 Терапія та реабілітація ОПП «Фізична терапія, ерготерапія»
|бакалавр
|10
|227 Терапія та реабілітація спеціалізація 227.01 «Фізична терапія» ОПП «Фізична терапія»
|магістр
|10
У Запорізькому державному медично-фармацевтичному університеті створено сучасний тренінговий комплекс медичної симуляції, площею понад 4000 м2, що відповідає європейським нормам, який дозволяє підвищити ефективність і якість підготовки студентів, оснащений новітнім симуляційним обладнанням, завдяки якому можливо повністю відтворити в реальному часі різноманітні клінічні стани пацієнтів.
- Міжкафедральний тренінговий центр;
- Науково-навчально-лікувальний тренінговий центр;
- Реанімобіль експертного класу;
- Стоматологічний тренінговий центр;
- Стоматологічний фантомний тренінговий центр з відеософтом;
- Тренінговий центр з анатомії та оперативної хірургії;
- Три класи 3D – анатомії
- Анатомічний стіл Anatomage
- Тренінговий центр з косметології;
- Навчальна аптека;
- Тренінговий центр з фізичної терапії, ерготерапії;
- Тренінговий центр з лабораторної медицини.
Симуляційне навчання сприяє не тільки розвитку індивідуальних професійних здібностей, а й формування у майбутніх лікарів навичок командної роботи та взаємодії. Тренінгові центри ставлять перед собою головне завдання – відтворити умови, в яких майбутні лікарі будуть максимально наближені до справжніх клінічних ситуацій для набуття найвищої професійної кваліфікації.
Сайт Міжкафедрального тренінгового центру - https://training.mphu.edu.ua/
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет - один з чотирьох медичних ЗВО України має власну Університетську клініку. У жовтні 2008 р в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті, згідно з наказом МОЗ України від 15.04.2008 №82-0 «Про реорганізацію Запорізької басейнової лікарні МОЗ України», створено лікувально-профілактичний структурний підрозділ - навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка».
ННМЦ «Університетська клініка ЗДМУ» - провідний медичний заклад Запорізької області, який надає багатопрофільну висококваліфіковану медичну допомогу населенню і має велику популярність.
Лікувально-діагностичну роботу в університетській клініці забезпечують 25 професорів, 14 доцентів, 26 кандидатів наук, 66 лікарів вищої категорії.
На базі клініки навчальну, наукову та лікувальну роботу проводять співробітники 9 кафедр ЗДМФУ:
- Терапії, кардіології та неврології НІППО,
- Внутрішніх хвороб-3,
- Клінічної лабораторної діагностики,
- Терапевтичної, ортопедичної і дитячої стоматології,
- Пропедевтичної та хірургічної стоматології,
- Патологічної анатомії і судової медицини,
- Анестезіології та інтенсивної терапії,
- Факультетської хірургії,
- Дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ННІПО.
У поліклініці ведеться прийом за 20 лікарськими спеціальностями.
Сайт Університетської клініки Запорізького державного медико-фармацевтичного університету - https://uk.zp.ua
Щорічно ЗДМФУ організовує тримісячні підготовчі курси на контрактних умовах для підготовки майбутніх вступників до складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, біології, хімії та математики. Заняття проводяться 1 раз на тиждень у суботу, з 9.30 до 16.00. Початок занять з 5 лютого 2024 р.
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет має у своїй структурі Центр дистанційного навчання, телемедицини та якості освіти, 6 медіацентрів і 27 лекційних онлайн-аудиторій для забезпечення дистанційного навчання.
До навчального процесу залучені:
- Комп’ютерні класи – 61 (з 868 навчальних місць);
- Комп'ютери, сервери, ноутбуки та планшети – 1890;
- Принтери, багатофункціональні пристрої, сканери – 576;
- Інтерактивні панелі, дошки – 20;
- Інтерактивні проектори – 3; відеостіна (із 6 шт) – 2;
- Великі панелі та монітори для аудиторій (ТВ, LCD) – 289 шт;
- Wi-Fi – зона на всій території студентського містечка;
- Онлайн-курси – 662 за 8 напрямками;
- Онлайн-навчання у синхронному відеорежимі на базі MS Teams;
- 45 лекційних аудиторій для онлайн навчання з ноутбуками, програмним забезпеченням MS Teams, веб-камерами Logitech, LED-лампами;
- Інтерактивні лекції та відеолекції;
- Міжкафедральний тренінговий центр – комплекс структур за напрямками;
- Реанімобіль експертного класу;
- Стоматологічний тренінговий центр;
- Стоматологічний фантомний тренінговий центр з відеософтом;
- Тренінговий центр з анатомії та оперативної хірургії;
- Тренінговий центр з косметології;
- Тренінговий центр з фізичної терапії, ерготерапії;
- Навчально-науковий лікувальний тренінговий центр (введено у 2023 р.);
- Центр Атестації випускників «Фармація, ПФ»
- Медіацентри – 6;
- Навчальна аптека.
Наукові підрозділи Запорізького державного медико-фармацевтичного університету займаються розробкою трьох головних наукових напрямів:
- Вивчення нейроендокринних і імунних механізмів регуляції морфогенезу та функції органів в нормі і в патології;
- Розробка патогенезу серцево-судинних захворювань, впровадження методів їх діагностики, профілактики і лікування;
- Пошук, синтез і аналіз нових біологічно активних сполук і лікарських засобів.
Університет має 6 гуртожитків на 2900 місць.
У кожному гуртожитку є філіал бібліотеки з читальною залою. У гуртожитках № 1 та № 4 створено індійський та марокканський культурний центри, ще один індійський культурний центр розташовано у головному навчальному корпусі.
Спортивно-аудиторний корпус має у своєму складі актову концертну залу з сучасним аудіо- та світлообладнанням, два спортивні зали, зал з оздоровчого фітнесу, тренажерний зал. На території студмістечка є футбольне поле зі штучним покриттям за стандартом FIFA certified.
Поряд з студентським містечком знаходиться стадіон із секторами легкої атлетики, футбольним полем, спортивними майданчиками для гандболу, мініфутболу, волейболу, баскетболу, тенісні корти.