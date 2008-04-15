Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Адреса: 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26

Телефон: (061) 239-68-90, (061) 239-68-94

Е-mail: [email protected]

Сайт: https://mphu.edu.ua

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет здійснює набір за такими спеціальностями:

221 Стоматологія, ступінь магістра на основі ПЗСО та НРК5 (скорочений термін) 222 Медицина, ступінь магістра на основі ПЗСО та НРК5 (скорочений термін) 224 Технології медичної діагностики та лікування ОПП «Лабораторна діагностика», ступінь бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 (скорочений термін) 224 Технології медичної діагностики та лікування спеціалізація 224.01 «Лабораторна діагностика» ОПП «Лабораторна діагностика», ступінь магістра на основі НРК6 226 Фармація, промислова фармація спеціалізація 226.01 Фармація ОПП «Фармація» та ОПП «Технологія парфумерно-косметичних засобів», ступінь магістра на основі ПЗСО та НРК5 (скорочений термін) 227 Терапія та реабілітація ОПП «Фізична терапія, ерготерапія», ступінь бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 (скорочений термін) 227 Терапія та реабілітація спеціалізація 227.01 «Фізична терапія» ОПП «Фізична терапія», ступінь магістра на основі НРК6 228 Педіатрія, ступінь магістра на основі ПЗСО

Обсяги прийому до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету в 2024 році:

Кількість бюджетних місць:

Спеціальність Ступінь Кількість місць 222 Медицина магістр 200 222 Медицина (скорочений термін навчання) магістр 4 228 Педіатрія магістр 20 226 Фармація, промислова фармація (ОП «Фармація») магістр 50 221 Стоматологія магістр 7 227 Терапія та реабілітація (ОП Фізична терапія) бакалавр 70 227 Терапія та реабілітація (ОП Фізична терапія) магістр 40 224 Технології медичної діагностики та лікування бакалавр 5

Кількість контрактних місць

Спеціальність Ступінь Кількість місць 222 Медицина 216 228 Педіатрія 30 221 Стоматологія 90 226 Фармація, промислова фармація (226.01 Фармація ОПП «Фармація» (денна)) 125 226 Фармація, промислова фармація (226.01 Фармація ОПП «Фармація» (заочна)) 270 226 Фармація, промислова фармація ОПП «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (денна) 70 226 Фармація, промислова фармація ОПП «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (заочна) 90 224 Технології медичної діагностики та лікування ОПП «Лабораторна діагностика» бакалавр 40 224 Технології медичної діагностики та спеціалізація 224.01 «Лабораторна діагностика» ОПП «Лабораторна діагностика» магістр 30 227 Терапія та реабілітація ОПП «Фізична терапія, ерготерапія» бакалавр 10 227 Терапія та реабілітація спеціалізація 227.01 «Фізична терапія» ОПП «Фізична терапія» магістр 10

У Запорізькому державному медично-фармацевтичному університеті створено сучасний тренінговий комплекс медичної симуляції, площею понад 4000 м2, що відповідає європейським нормам, який дозволяє підвищити ефективність і якість підготовки студентів, оснащений новітнім симуляційним обладнанням, завдяки якому можливо повністю відтворити в реальному часі різноманітні клінічні стани пацієнтів.

Міжкафедральний тренінговий центр; Науково-навчально-лікувальний тренінговий центр; Реанімобіль експертного класу; Стоматологічний тренінговий центр; Стоматологічний фантомний тренінговий центр з відеософтом; Тренінговий центр з анатомії та оперативної хірургії; Три класи 3D – анатомії Анатомічний стіл Anatomage Тренінговий центр з косметології; Навчальна аптека; Тренінговий центр з фізичної терапії, ерготерапії; Тренінговий центр з лабораторної медицини.

Симуляційне навчання сприяє не тільки розвитку індивідуальних професійних здібностей, а й формування у майбутніх лікарів навичок командної роботи та взаємодії. Тренінгові центри ставлять перед собою головне завдання – відтворити умови, в яких майбутні лікарі будуть максимально наближені до справжніх клінічних ситуацій для набуття найвищої професійної кваліфікації.

Сайт Міжкафедрального тренінгового центру - https://training.mphu.edu.ua/

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет - один з чотирьох медичних ЗВО України має власну Університетську клініку. У жовтні 2008 р в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті, згідно з наказом МОЗ України від 15.04.2008 №82-0 «Про реорганізацію Запорізької басейнової лікарні МОЗ України», створено лікувально-профілактичний структурний підрозділ - навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка».

ННМЦ «Університетська клініка ЗДМУ» - провідний медичний заклад Запорізької області, який надає багатопрофільну висококваліфіковану медичну допомогу населенню і має велику популярність.

Лікувально-діагностичну роботу в університетській клініці забезпечують 25 професорів, 14 доцентів, 26 кандидатів наук, 66 лікарів вищої категорії.

На базі клініки навчальну, наукову та лікувальну роботу проводять співробітники 9 кафедр ЗДМФУ:

Терапії, кардіології та неврології НІППО,

Внутрішніх хвороб-3,

Клінічної лабораторної діагностики,

Терапевтичної, ортопедичної і дитячої стоматології,

Пропедевтичної та хірургічної стоматології,

Патологічної анатомії і судової медицини,

Анестезіології та інтенсивної терапії,

Факультетської хірургії,

Дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ННІПО.

У поліклініці ведеться прийом за 20 лікарськими спеціальностями.

Сайт Університетської клініки Запорізького державного медико-фармацевтичного університету - https://uk.zp.ua

Щорічно ЗДМФУ організовує тримісячні підготовчі курси на контрактних умовах для підготовки майбутніх вступників до складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, біології, хімії та математики. Заняття проводяться 1 раз на тиждень у суботу, з 9.30 до 16.00. Початок занять з 5 лютого 2024 р.

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет має у своїй структурі Центр дистанційного навчання, телемедицини та якості освіти, 6 медіацентрів і 27 лекційних онлайн-аудиторій для забезпечення дистанційного навчання.

До навчального процесу залучені:

Комп’ютерні класи – 61 (з 868 навчальних місць) ;

Комп'ютери, сервери, ноутбуки та планшети – 1890;

Принтери, багатофункціональні пристрої, сканери – 576;

Інтерактивні панелі, дошки – 20;

Інтерактивні проектори – 3; відеостіна (із 6 шт) – 2;

Великі панелі та монітори для аудиторій (ТВ, LCD) – 289 шт;

Wi-Fi – зона на всій території студентського містечка;

Онлайн-курси – 662 за 8 напрямками;

Онлайн-навчання у синхронному відеорежимі на базі MS Teams;

45 лекційних аудиторій для онлайн навчання з ноутбуками, програмним забезпеченням MS Teams, веб-камерами Logitech, LED-лампами;

Інтерактивні лекції та відеолекції;

Міжкафедральний тренінговий центр – комплекс структур за напрямками;

Реанімобіль експертного класу;

Стоматологічний тренінговий центр;

Стоматологічний фантомний тренінговий центр з відеософтом;

Тренінговий центр з анатомії та оперативної хірургії;

Тренінговий центр з косметології;

Тренінговий центр з фізичної терапії, ерготерапії;

Навчально-науковий лікувальний тренінговий центр (введено у 2023 р.);

Центр Атестації випускників «Фармація, ПФ»

Медіацентри – 6;

Навчальна аптека.

Наукові підрозділи Запорізького державного медико-фармацевтичного університету займаються розробкою трьох головних наукових напрямів:

Вивчення нейроендокринних і імунних механізмів регуляції морфогенезу та функції органів в нормі і в патології; Розробка патогенезу серцево-судинних захворювань, впровадження методів їх діагностики, профілактики і лікування; Пошук, синтез і аналіз нових біологічно активних сполук і лікарських засобів.

Університет має 6 гуртожитків на 2900 місць.

У кожному гуртожитку є філіал бібліотеки з читальною залою. У гуртожитках № 1 та № 4 створено індійський та марокканський культурний центри, ще один індійський культурний центр розташовано у головному навчальному корпусі.

Спортивно-аудиторний корпус має у своєму складі актову концертну залу з сучасним аудіо- та світлообладнанням, два спортивні зали, зал з оздоровчого фітнесу, тренажерний зал. На території студмістечка є футбольне поле зі штучним покриттям за стандартом FIFA certified.

Поряд з студентським містечком знаходиться стадіон із секторами легкої атлетики, футбольним полем, спортивними майданчиками для гандболу, мініфутболу, волейболу, баскетболу, тенісні корти.