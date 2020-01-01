Телефонний довідник

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Конкурси на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України
Конкурси на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ апарату Міністерства охорони здоров’я України
Конкурси на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я
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Конкурси на зайняття посад керівників вищих навчальних закладів
Конкурси на зайняття посад керівників закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України
Конкурси на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я
Оголошення з питань проведення конкурсів
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Аналітичний звіт щодо випадків конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ
Аналітичний звіт щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії
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Звіт щодо надання медичної допомоги постраждалим від домашнього насильства
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