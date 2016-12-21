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Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення

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Юридичні підстави ведення та використання реєстру: Постанова КМУ від 02.07.2014 № 240 "Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів" та наказ МОЗ України від 18.08.2014 № 574 "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за № 1097/25874.

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Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення (pdf, 13 Мб)
21 грудня 2016

Додатково: Вимоги до довіреності, яка подається для декларування змін оптово-відпускних цін на лікарські засоби або вироби медичного призначення