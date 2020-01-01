Полтавський державний медичний університет
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Полтавський державний медичний університет
Адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 23; 36011
Телефон: 0532 60 20 51
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Освітній ступінь «Магістр»
|
Освітня програма,
спеціальність,
спеціалізація
|
Акредитована ОПП
|
Ліцензований обсяг
|
План прийому
|
Основа вступу
|
Термін навчання, роки
|
За державним замовленням,
денна форма*
|
За кошти фізичних (юридичних) осіб**
|
|
денна
|
заочна
|
|
загальний
обсяг
|
в т.ч. за квотою-1
|
в т.ч. за квотою-2
|
громадяни
України
|
іноземні
громадяни
|
|
ОПП Стоматологія,
221 «Стоматологія»
|
так
|
620
|
ПЗСО
|
5
|
12
|
1
|
1
|
300
|
100
|
-
|
|
НРК5
|
4
|
-
|
-
|
-
|
150
|
20
|
-
|
|
ОПП Медицина,
222 «Медицина»
|
так
|
720
|
ПЗСО
|
6
|
234
|
12
|
23
|
150
|
100
|
-
|
|
НРК5
|
5
|
-
|
-
|
-
|
150
|
20
|
-
|
|
НРК6
|
5
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
-
|
|
ОПП Медична психологія, 225 «Медична психологія»
|
ні1
|
50
|
ПЗСО
|
6
|
5
|
1
|
1
|
24
|
-
|
-
|
|
НРК5
|
5
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
|
ОПП Фармація,
226 «Фармація, промислова фармація» (226.01 Фармація)
|
ні2
|
75
|
ПЗСО
|
5
|
-
|
-
|
-
|
15
|
-
|
-
|
|
НРК5
|
4
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
15
|
|
НРК6
|
3
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
12
|
|
НРК7
|
3
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
7
|
|
ОПП Терапія та реабілітація 227 «Терапія та реабілітація»
(227.02 Ерготерапія)
|
ні4
|
75
|
НРК6
|
2
|
-
|
-
|
-
|
75
|
-
|
-
|
|
ОПП Педіатрія,
228 «Педіатрія
|
так
|
110
|
ПЗСО
|
6
|
10
|
1
|
1
|
90
|
-
|
-
|
|
ОПП Громадське здоров`я, 229 «Громадське здоров`я»
|
так
|
100
|
НРК6, НРК7
|
2
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
30
|
|
ОПП Біологія
091 «Біологія та біохімія»
|
ні4
|
НРК6
|
1,5
|
-
|
-
|
-
|
8
|
-
|
10
|
|
ОПП Менеджмент охорони здоров`я та соціальне проєктування,
073 «Менеджмент»
|
ні3
|
НРК6, НРК7
|
1,5
|
-
|
-
|
-
|
10
|
-
|
30
|
Примітки: ОПП – освітньо-професійна програма; НРК – Національна рамка кваліфікацій. 1 – акредитація ОПП планується у 2028 році; 2 – акредитація ОПП планується у 2027 році; 3 – акредитація ОПП планується у 2026 році; 4 – акредитація ОПП планується у 2025 році; * – планові максимальні обсяги державного замовлення; ** – можлива корекція кількості місць та їх перерозподіл залежно від конкурсної ситуації.
Освітній ступінь «Бакалавр»
|
Освітня програма, спеціальність,
спеціалізація
|
Акредитована ОПП
|
Ліцензований обсяг
|
Основа вступу
|
Термін навчання, роки
|
За державним замовленням,
денна форма*
|
За кошти фізичних (юридичних) осіб**
|
денна
|
заочна
|
загальний
обсяг
|
в т.ч. за квотою-1
|
в т.ч. за квотою-2
|
громадяни
України
|
іноземні
громадяни
|
ОПП Парамедик,
223 «Медсестринство»
(223.02 Екстрена медицина)
|
так
|
50
|
ПЗСО
|
3
|
-
|
-
|
-
|
30
|
20
|
-
|
ОПП Медсестринство,
223 «Медсестринство»
(223.01 Медсестринство)
|
ні1
|
50
|
ПЗСО
|
4
|
10
|
1
|
1
|
20
|
-
|
-
|
НРК5
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20
|
ОПП Сестринська справа, 223 «Медсестринство»
(223.01 Медсестринство)
|
так
|
50
|
НРК5
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
49
|
ОПП Фізична терапія, ерготерапія,
227 «Терапія та реабілітація»
(227.02 Ерготерапія)
|
ні2
|
100
|
ПЗСО
|
4
|
40
|
4
|
2
|
40
|
-
|
-
|
НРК5
|
3
|
-
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
ОПП Біологія,
091 «Біологія та біохімія»
|
ні2
|
100
|
ПЗСО
|
4
|
-
|
-
|
-
|
50
|
-
|
50
Примітки: ОПП – освітньо-професійна програма; НРК – Національна рамка кваліфікацій. 1 – акредитація ОПП планується у 2027 році; 2 – акредитація ОПП планується у 2026 році; * – планові максимальні обсяги державного замовлення; ** – можлива корекція кількості місць та їх перерозподіл залежно від конкурсної ситуації.
Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»
|
Освітня програма,
спеціальність
|
Акредитована ОПП
|
Ліцензований обсяг
|
Основа вступу
|
Термін навчання, роки
|
За державним замовленням
|
За кошти фізичних (юридичних) осіб*
|
денна
|
заочна
|
ОПП Стоматологія ортопедична,
221 «Стоматологія»
|
так
|
50
|
ПЗСО
|
2
|
-
|
10
|
-
|
БСО
|
3
|
-
|
40
|
-
|
ОПП Сестринська справа,
223 Медсестринство
|
так
|
70
|
ПЗСО
|
3
|
-
|
40
|
-
|
БСО
|
4
|
-
|
30
|
-
|
ОПП Фармація,
226 Фармація, промислова фармація
|
так
|
200
|
ПЗСО
|
2
|
-
|
70
|
80
|
БСО
|
3
|
-
|
50
|
-
Примітки: ОПП – освітньо-професійна програма; * – можлива корекція кількості місць для зазначених категорій вступників та їх перерозподіл залежно від конкурсної ситуації.
СИМУЛЯЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Симуляційний центр ПДМУ (далі – Центр) – структурний підрозділ, який забезпечує симуляційну складову навчання в університеті, спрямовану на розв’язання проблеми якісного опанування практичних навичок надання медичної допомоги з використанням сучасного навчального обладнання.
Навчання проводиться в безпечному для здобувачів освіти симуляційному середовищі, із раціональним використанням наявної бази симуляційних класів, за основними напрямами: «Терапія», «Хірургія», «Педіатрія», «Акушерство та гінекологія», «Медицина невідкладних станів», «Сімейна медицина».
Провідні напрями діяльності симуляційного центру:
- організація занять здобувачів освіти з відпрацюванням практичних навичок і клінічних компетенцій;
- організація і проведення курсів, майстер-класів і циклів тематичного удосконалення;
- підготовка і проведення випускних іспитів у форматі ОСП(К)І;
- сертифіковані навчальні курси й симуляційні тренінги BASIC LIFE SUPPORT.
Види навчальної діяльності:
- індивідуальні тренінги на манекенах і симуляторах під керівництвом викладача (інструктора);
- моделювання багатоступеневої клінічної ситуації за стандартними лікувальними схемами;
- командне відпрацювання навичок, інтерактивне навчання, міжкафедральне інтегрування;
- демонстрація навчальних фільмів при моделюванні ситуацій різної складної патології, віртуальної операційної;
- проведення змагань із надання екстреної медичної допомоги.
Спортивна база університету в гуртожитках охоплює:
- спортивні зали площею – 420,3 м2; 202,7 м2, 184,4 м2 та 277,9 м2;
- спортивне містечко загальною площею 1711,51 м2, що вміщує мініфутбольне поле зі штучним покриттям 1001,4 м2,
- майданчик із вуличними спортивними тренажерами 350 м.
Університет має спортивно-оздоровчий табір «Диканська дубрава» загальною площею 0,9 г, який розташований у с. Михайлівка Диканського району Полтавської області. Табір має сучасну спортивну базу. У ньому облаштовані волейбольна, баскетбольна, бадмінтонна майданчики й літні майданчики для настільного тенісу, гри в шахи, шашки, проведення спортивно-оздоровчої гімнастики.
На спортивних базах університету працюють 21 група спортивної майстерності для студентів і співробітників, в яких тренуються близько 500 осіб.
Робота відділу культурно-мистецької діяльності спрямована на створення умов для підтримки й розвитку студентської творчості, популяризацію кращих творів світового й українського мистецтва і проводиться на території студентських гуртожитків. В університеті працюють 20 гуртків і творчих колективів, серед яких 5 мають почесне звання «народний аматорський», із загальною кількістю 168 студентів. Учасники колективів успішно демонструють свою творчість на міжнародних, Всеукраїнських і обласних мистецьких фестивалях і конкурсах.
У Полтавському державному медичному університеті функціонує університетська клініка – навчально-науково-лікувальний «Стоматологічний центр».
На базі «Стоматологічного центру» навчаються здобувачі вищої освіти стоматологічного факультету і здобувачі освіти ОПП «Стоматологія ортопедична» фахового медико-фармацевтичного коледжу університету.
Лікувально-консультативна робота проводиться на 42 клінічних кафедрах університету, базами яких є 51 лікувальний заклад м. Полтави, Полтавської області й України.
В університеті функціонують навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян і підготовче відділення для підготовки громадян України до вступу в заклади вищої освіти.
На період карантину й оголошення воєнного стану в ПДМУ передбачено можливість змішаної форми навчання з використанням технологій дистанційного навчання. В університеті воно проводиться відповідно до «Положення про дистанційну форму навчання в ПДМУ». Для впровадження такої форми освітнього процесу використовуються сучасні телекомунікаційні можливості із застосуванням комп’ютерних технологій, наявних у центрах дистанційного навчання.