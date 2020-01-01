Полтавський державний медичний університет

Адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 23; 36011

Телефон: 0532 60 20 51

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Освітній ступінь «Магістр»

Освітня програма, спеціальність, спеціалізація Акредитована ОПП Ліцензований обсяг План прийому Основа вступу Термін навчання, роки За державним замовленням, денна форма* За кошти фізичних (юридичних) осіб** денна заочна загальний обсяг в т.ч. за квотою-1 в т.ч. за квотою-2 громадяни України іноземні громадяни ОПП Стоматологія, 221 «Стоматологія» так 620 ПЗСО 5 12 1 1 300 100 - НРК5 4 - - - 150 20 - ОПП Медицина, 222 «Медицина» так 720 ПЗСО 6 234 12 23 150 100 - НРК5 5 - - - 150 20 - НРК6 5 - - - 10 - - ОПП Медична психологія, 225 «Медична психологія» ні1 50 ПЗСО 6 5 1 1 24 - - НРК5 5 - - - 20 - - ОПП Фармація, 226 «Фармація, промислова фармація» (226.01 Фармація) ні2 75 ПЗСО 5 - - - 15 - - НРК5 4 - - - 10 - 15 НРК6 3 - - - 10 - 12 НРК7 3 - - - 5 - 7 ОПП Терапія та реабілітація 227 «Терапія та реабілітація» (227.02 Ерготерапія) ні4 75 НРК6 2 - - - 75 - - ОПП Педіатрія, 228 «Педіатрія так 110 ПЗСО 6 10 1 1 90 - - ОПП Громадське здоров`я, 229 «Громадське здоров`я» так 100 НРК6, НРК7 2 - - - 10 - 30 ОПП Біологія 091 «Біологія та біохімія» ні4 НРК6 1,5 - - - 8 - 10 ОПП Менеджмент охорони здоров`я та соціальне проєктування, 073 «Менеджмент» ні3 НРК6, НРК7 1,5 - - - 10 - 30

Примітки: ОПП – освітньо-професійна програма; НРК – Національна рамка кваліфікацій. 1 – акредитація ОПП планується у 2028 році; 2 – акредитація ОПП планується у 2027 році; 3 – акредитація ОПП планується у 2026 році; 4 – акредитація ОПП планується у 2025 році; * – планові максимальні обсяги державного замовлення; ** – можлива корекція кількості місць та їх перерозподіл залежно від конкурсної ситуації.

Освітній ступінь «Бакалавр»

Освітня програма, спеціальність, спеціалізація Акредитована ОПП Ліцензований обсяг Основа вступу Термін навчання, роки За державним замовленням, денна форма* За кошти фізичних (юридичних) осіб** денна заочна загальний обсяг в т.ч. за квотою-1 в т.ч. за квотою-2 громадяни України іноземні громадяни ОПП Парамедик, 223 «Медсестринство» (223.02 Екстрена медицина) так 50 ПЗСО 3 - - - 30 20 - ОПП Медсестринство, 223 «Медсестринство» (223.01 Медсестринство) ні1 50 ПЗСО 4 10 1 1 20 - - НРК5 2 - - - - - 20 ОПП Сестринська справа, 223 «Медсестринство» (223.01 Медсестринство) так 50 НРК5 1 - - - - - 49 ОПП Фізична терапія, ерготерапія, 227 «Терапія та реабілітація» (227.02 Ерготерапія) ні2 100 ПЗСО 4 40 4 2 40 - - НРК5 3 - - - 20 - - ОПП Біологія, 091 «Біологія та біохімія» ні2 100 ПЗСО 4 - - - 50 - 50

Примітки: ОПП – освітньо-професійна програма; НРК – Національна рамка кваліфікацій. 1 – акредитація ОПП планується у 2027 році; 2 – акредитація ОПП планується у 2026 році; * – планові максимальні обсяги державного замовлення; ** – можлива корекція кількості місць та їх перерозподіл залежно від конкурсної ситуації.

Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр»

Освітня програма, спеціальність Акредитована ОПП Ліцензований обсяг Основа вступу Термін навчання, роки За державним замовленням За кошти фізичних (юридичних) осіб* денна заочна ОПП Стоматологія ортопедична, 221 «Стоматологія» так 50 ПЗСО 2 - 10 - БСО 3 - 40 - ОПП Сестринська справа, 223 Медсестринство так 70 ПЗСО 3 - 40 - БСО 4 - 30 - ОПП Фармація, 226 Фармація, промислова фармація так 200 ПЗСО 2 - 70 80 БСО 3 - 50 -

Примітки: ОПП – освітньо-професійна програма; * – можлива корекція кількості місць для зазначених категорій вступників та їх перерозподіл залежно від конкурсної ситуації.

СИМУЛЯЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Симуляційний центр ПДМУ (далі – Центр) – структурний підрозділ, який забезпечує симуляційну складову навчання в університеті, спрямовану на розв’язання проблеми якісного опанування практичних навичок надання медичної допомоги з використанням сучасного навчального обладнання.

Навчання проводиться в безпечному для здобувачів освіти симуляційному середовищі, із раціональним використанням наявної бази симуляційних класів, за основними напрямами: «Терапія», «Хірургія», «Педіатрія», «Акушерство та гінекологія», «Медицина невідкладних станів», «Сімейна медицина».

Провідні напрями діяльності симуляційного центру:

організація занять здобувачів освіти з відпрацюванням практичних навичок і клінічних компетенцій;

організація і проведення курсів, майстер-класів і циклів тематичного удосконалення;

підготовка і проведення випускних іспитів у форматі ОСП(К)І;

сертифіковані навчальні курси й симуляційні тренінги BASIC LIFE SUPPORT.

Види навчальної діяльності:

індивідуальні тренінги на манекенах і симуляторах під керівництвом викладача (інструктора);

моделювання багатоступеневої клінічної ситуації за стандартними лікувальними схемами;

командне відпрацювання навичок, інтерактивне навчання, міжкафедральне інтегрування;

демонстрація навчальних фільмів при моделюванні ситуацій різної складної патології, віртуальної операційної;

проведення змагань із надання екстреної медичної допомоги.

Спортивна база університету в гуртожитках охоплює:

спортивні зали площею – 420,3 м 2 ; 202,7 м 2 , 184,4 м 2 та 277,9 м 2 ;

; 202,7 м , 184,4 м та 277,9 м ; спортивне містечко загальною площею 1711,51 м 2 , що вміщує мініфутбольне поле зі штучним покриттям 1001,4 м 2 ,

, що вміщує мініфутбольне поле зі штучним покриттям 1001,4 м , майданчик із вуличними спортивними тренажерами 350 м.

Університет має спортивно-оздоровчий табір «Диканська дубрава» загальною площею 0,9 г, який розташований у с. Михайлівка Диканського району Полтавської області. Табір має сучасну спортивну базу. У ньому облаштовані волейбольна, баскетбольна, бадмінтонна майданчики й літні майданчики для настільного тенісу, гри в шахи, шашки, проведення спортивно-оздоровчої гімнастики.

На спортивних базах університету працюють 21 група спортивної майстерності для студентів і співробітників, в яких тренуються близько 500 осіб.

Робота відділу культурно-мистецької діяльності спрямована на створення умов для підтримки й розвитку студентської творчості, популяризацію кращих творів світового й українського мистецтва і проводиться на території студентських гуртожитків. В університеті працюють 20 гуртків і творчих колективів, серед яких 5 мають почесне звання «народний аматорський», із загальною кількістю 168 студентів. Учасники колективів успішно демонструють свою творчість на міжнародних, Всеукраїнських і обласних мистецьких фестивалях і конкурсах.

У Полтавському державному медичному університеті функціонує університетська клініка – навчально-науково-лікувальний «Стоматологічний центр».

На базі «Стоматологічного центру» навчаються здобувачі вищої освіти стоматологічного факультету і здобувачі освіти ОПП «Стоматологія ортопедична» фахового медико-фармацевтичного коледжу університету.

Лікувально-консультативна робота проводиться на 42 клінічних кафедрах університету, базами яких є 51 лікувальний заклад м. Полтави, Полтавської області й України.

В університеті функціонують навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян і підготовче відділення для підготовки громадян України до вступу в заклади вищої освіти.

На період карантину й оголошення воєнного стану в ПДМУ передбачено можливість змішаної форми навчання з використанням технологій дистанційного навчання. В університеті воно проводиться відповідно до «Положення про дистанційну форму навчання в ПДМУ». Для впровадження такої форми освітнього процесу використовуються сучасні телекомунікаційні можливості із застосуванням комп’ютерних технологій, наявних у центрах дистанційного навчання.