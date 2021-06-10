Подача документів на ліцензування
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- Державний нагляд (контроль)
- Контроль якості надання медичної допомоги
- Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби
- Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення
- Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення
- Державний реєстр лікарських засобів України
Подача документів на ліцензування
Перелік та порядок подачі документів на отримання ліцензії за видами діяльності (pdf, 1 Мб)
10 червня 2021