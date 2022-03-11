Оплата праці медиків

- До керівника – самостійно, через загальні збори працівників або через профспілки. Запитання щодо розміру оплати праці слід спрямовувати саме керівнику, який є стороною підписання колективного договору. Якщо питання не вирішено на рівні керівника, потрібно звернутися до представника власника/засновника лікарні – місцеві органи самоврядування.

- До Національної служби здоров’я України, оскільки вона є стороною, перед якою заклад охорони здоров’я взяв зобов’язання виплачувати підвищену заробітну плату.