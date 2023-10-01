Надійні паролі
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«Плакат «Надійний пароль»
Плакат А4 ««Плакат «Надійний пароль»
Плакат розроблено для друку та поширення в закладах охорони здоров’я. Завантажте, роздрукуйте та поширте флаєр у вашому закладі, ординаторських та інших місцях перебування медичних працівників
Скрінсейвер «Надійний пароль»
Скрінсейвер «Надійний пароль»
Скрінсейвер – це електронне фото, створене для використання на заставках комп’ютерів. Завантажте на комп’ютери вашого персоналу та рекомендуйте вашим колегам використовувати його для заставок на робочих комп’ютерах