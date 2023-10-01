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Надійні паролі

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«Плакат «Надійний пароль»

Плакат А4 ««Плакат «Надійний пароль»

Плакат розроблено для друку та поширення в закладах охорони здоров’я. Завантажте, роздрукуйте та поширте флаєр у вашому закладі, ординаторських та інших місцях перебування медичних працівників

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Скрінсейвер «Надійний пароль»

Скрінсейвер «Надійний пароль»

Скрінсейвер – це електронне фото, створене для використання на заставках комп’ютерів. Завантажте на комп’ютери вашого персоналу та рекомендуйте вашим колегам використовувати його для заставок на робочих комп’ютерах

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