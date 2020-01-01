Графік засідань Центральної атестаційної комісії МОЗ України

Інформація

щодо засідань Центральної атестаційної комісії

МОЗ України на 2021 рік

Засідання ЦАК МОЗ України відповідно до наказу МОЗ України від 25 березня 2021 року № 566 «Про затвердження складу ЦАК МОЗ України та Групи технічного супроводу роботи ЦАК МОЗ України з атестації лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров`я» будуть проводитися щомісячно або частіше – у разі потреби.