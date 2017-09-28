Банки пуповинної крові, інших тканин і клітин людини
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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ПУПОВИННОЇ КРОВІ, ІНШИХ ТКАНИН І КЛІТИН ЛЮДИНИ ЗГІДНО З ПЕРЕЛІКОМ, ЗАТВЕРДЖЕНИМ МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я (rar, 9 Кб)
28 вересня 2017
Відомості про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідних для провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини (rar, 11 Кб)
28 вересня 2017
Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини (rar, 8 Кб)
28 вересня 2017