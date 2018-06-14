Близько 17 години сьогодні, 14 червня, четверо дітей постраждали внаслідок вибуху у Святошинському районі міста Києва, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м.Києва.

За три хвилини після вибуху на місце події прибуло чотири бригади екстреної допомоги. Дітей госпіталізували у НДСЛ “ОХМАТДИТ”. Стан трьох дітей - 9, 10 і 11 років - лікарі оцінюють як середньої важкості. Одна дитина - 5 років - у важкому стані.

Лікарі надають кваліфіковану медичну допомогу маленьким пацієнтам.