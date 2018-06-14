Пошук
Контакт-центр МОЗ
0 800 60 20 19
для людей з порушенням зору
Укр
Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Новини

Категорії

Оперативна інформація щодо стану дітей, які постраждали внаслідок вибуху у Києві

14 червня 2018
2650

Близько 17 години сьогодні, 14 червня, четверо дітей постраждали внаслідок вибуху у Святошинському районі міста Києва, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м.Києва.

За три хвилини після вибуху на місце події прибуло чотири бригади екстреної допомоги. Дітей госпіталізували у НДСЛ “ОХМАТДИТ”. Стан трьох дітей - 9, 10 і 11 років - лікарі оцінюють як середньої важкості. Одна дитина - 5 років - у важкому стані.

Лікарі надають кваліфіковану медичну допомогу маленьким пацієнтам.