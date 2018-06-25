Накази МОЗ

Про затвердження Розподілу лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік

Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою раціонального та цільового використання лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для закладів охорони здоров'я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розподіл лікарських засобів для лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2017 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг» у частині «Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для закладів охорони здоров'я для забезпечення лікуванням хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями», що додається.

2. Державному підприємству «Укрмедпостач» МОЗ України (Гайдук Л.В.) забезпечити:

1) прийняття лікарських засобів;

2) своєчасну доставку лікарських засобів згідно із затвердженим цим наказом Розподілом.

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та обласних державних адміністраці, Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України та Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України» забезпечити, у разі отримання лікарських засобів:

1) персональну відповідальність за збереження та раціональне використання лікарських засобів;

2) подання щомісяця до Державного підприємства «Укрмедпостач» МОЗ України актів списання лікарських засобів у термін до 06 числа місяця, наступного за звітним.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О.А.