Накази МОЗ

Про Розподіл лікарського засобу «РЕФАКТО АФ» для лікування дорослих хворих на гемофілію, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2016 рік

Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою раціонального та цільового використання лікарського засобу «РЕФАКТО АФ» для лікування дорослих хворих на гемофілію, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на гемофілію»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розподіл лікарського засобу «РЕФАКТО АФ» для лікування дорослих хворих на гемофілію, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на гемофілію», що додається.

2. Керівнику Державного підприємства «Укрвакцина» МОЗ України» забезпечити:

1) прийняття лікарського засобу;

2) своєчасну доставку лікарського засобу згідно з затвердженим цим наказом Розподілом.

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та обласних державних адміністрацій забезпечити, у разі отримання лікарського засобу:

1) персональну відповідальність за збереження та раціональне використання лікарського засобу;

2) подання щомісяця до ДП «Укрвакцина» МОЗ України» актів списання лікарського засобу у термін до 06 числа місяця, наступного за звітним.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О.А.