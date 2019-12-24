ІННА СОЛОДКА

Державний секретар Міністерства охорони здоров'я України

Народилася у м. Одеса.

Стаж державної служби понад 17 років, має досвід роботи на керівних посадах в центральних органах виконавчої влади.

Освіта

У 2001 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

Професійна діяльність